(ANSA) – WASHINGTON, 9 APR – Il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate sara’ diffuso, con omissis, in una settimana: lo ha detto l’attorney general William Barr in una audizione al Congresso. Barr ha spiegato che il rapporto di Mueller, di circa 400 pagine, avra’ delle parti “censurate” ma che saranno codificate con colori per indicare perche’ quelle informazioni non possono essere rese pubbliche.