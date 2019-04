(ANSA) – ROMA, 9 APR – “Spero di prendere 250 mila preferenze alle elezione europee”. Lo ha detto Carlo Calenda, intervistato su Rai Radio1 a ‘Un Giorno da Pecora’ e parlando della sua candidatura. Il simbolo della sua formazione, ‘Siamo Europei’, nel logo per le prossime elezioni è molto più piccolo rispetto al Pd. “E’ quasi la metà del totale, ed è molto più bello di quello del Pd”, ha commentato Calenda. Cosa ne pensa del possibile ritorno con voi degli ex Mdp-Articolo1? “Possibilmente no, ma vedremo. Devono condividere il programma di ‘Siamo Europei'”. La Bonino non l’ha condiviso. “L’ha condiviso ma preferisce andare da sola”. Nemmeno Pizzarotti lo ha condiviso. “Per me Pizzarotti è insondabile…”. E neppure i Verdi. “E meno male: sono contro tutto…”.