(ANSA) – ROMA, 9 APR – “La Brexit” e l’atteggiamento del presidente americano Donald Trump nei confronti dell’Europa, che considera un “concorrente, un avversario”, hanno prodotto un “risveglio del sentimento europeo”, hanno fatto “capire agli europei che è sempre più necessario mettersi insieme. E’ un risveglio per costrizione”. Lo ha detto Romano Prodi, intervenendo a un convegno del Cnel, a Roma. “L’Europa – ha spiegato Prodi – è diventata sempre più necessaria perché due colossi”, Usa e Cina, “continuano a crescere”. Quindi, l’Europa, che “rimane un pane mezzo cotto e mezzo crudo, che non piace, è indispensabile per la nostra vita di domani”.