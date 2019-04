(ANSA) – LONDRA, 9 APR – La Camera dei Comuni ha approvato con 420 sì e 110 no la mozione presentata dal governo di Theresa May a sostegno della richiesta che la premier Tory formalizzerà domani al vertice Ue per una proroga flessibile della Brexit limitata per ora al massimo al 30 giugno. L’approvazione era scontata, tenuto conto che non erano stati ammessi emendamenti. Contrari in numero significativo solo i falchi conservatori ribelli che contestano qualunque ipotesi di rinvio e vorrebbero un divorzio no deal alla scadenza del 12 aprile.