(ANSA) – SAN PAOLO, 9 APR – A poche ore dal rientro in Brasile, proveniente da Parigi, Pelè è stato nuovamente ricoverato in ospedale, l’Albert Einstein Israelitico di San Paolo. Lo fa sapere un comunicato della struttura, firmato da tre medici specialisti, in cui si spiega che O Rei “sta effettuando dei controlli e il suo stato di salute è buono. L’infezione che aveva (alle vie urinarie, per la quale era stato ospedalizzato a Parigi n.d.r.) è stata debellata”. Non si sa quanto tempo Pelè rimarrà all’Einstein.