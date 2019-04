(ANSA) – AMSTERDAM, 9 APR – “Cristiano Ronaldo è a disposizione, a meno che non succede niente questa sera, partirà titolare”. Così Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa ad Amsterdam alla vigilia di Ajax-Juve. Poi sui rivali di domani Allegri dice che “sono una squadra forte, che ha eliminato il Real Madrid. Ha giocato alla pari col Bayern Monaco, ha tecnica: è sempre Juventus-Ajax, ci sono state già due finali tra di noi, è il primo di due match da giocare per conquistarci la semifinale. Serve una gara lucida, tecnica, sarà una gara aperta e non credo che finirà 0-0. Difesa con tre centrali? A disposizione ne ho due, più di quelli non posso mettere”.