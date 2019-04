CARACAS – La lista della delegazione venezuelana per i Giochi Panamericani continua a crescere: Elías Malavé e Mayra Méndez nella modalità arco curvo e Anna Mendoza nella modalità arco riflesso hanno ottenuto i loro pass per Lima 2019. Il torneo di qualificazione si é svolto a Santiago del Cile.

Malavé e Méndez sono saliti sul gradino più alto del podio, mentre la Mendoza si é appesa al collo l’Argento.

“Sono felice di poter rappresentare il Venezuela e di aver conquistato un posto per i Juegos Panamericanos di Lima. La gara é stata molto combattuta, ma ho dato il meglio di me e sono riuscito a conquistare il primo posto. Continuerò a lavorare per rappresentare nel migliore dei modi il nostro paese in Perù” ha dichiarato Malavé in un comunicato stampa.

Dal canto suo, Ana Mendoza ha commentato: “Sono grata per il supporto che mi hanno dato tutti per farmi partecipare a questo torneo di qualificazione dove siamo riusciti a portare in alto il nome del Venezuela”.

La terra di Bolívar avrà nel tiro con l’arco tre pezzi da novanta in gara nei Giochi Panamericani di Lima. I nomi di Elías Malavé, Mayra Méndez ed Anna Mendoza si aggiungono a quelli del pugilato e del judo dove il Venezuela avrà in gara campioni come: Luis Cabrera, Gabriel Maestre, Irismar Cardozo, Krisandry Ríos ed Elvismar Rodríguez.

(di Fioravante De Simone)