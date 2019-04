CARACAS – La Conmebol ha confermato Argentina e Colombia come sedi della Coppa America del 2020. Per la prima volta nei suoi 103 anni di storia, il torneo si disputerà in due nazioni ed avrà un nuovo format.

Le nazionali saranno suddivise in due Zone: nord e sud. Nel primo raggruppamento saranno inserite Brasile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela e una delle nazionali invitate. Mentre nell’altro girone ci saranno Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay e una delle nazionali invitate. Si qualificheranno alla fase successiva le migliori quattro di ogni girone per andare a completare i quarti di finale. Poi il campionato si snoderà come di consueto con le semifinali e la finale. Questo nuovo format metterà a disposizione dei tifosi 38 gare, 12 in più rispetto all’attuale torneo.

“L’obiettivo centrale di questo cambio é di facilitare ai tifosi l’assistenza e avvicinarli geograficamente alle partite della propria nazionale. così il tifoso avrà la possibilità di assistere a cinque gare della sua nazionale, questo aiuterà a far crescere lo spettacolo e la festa sportiva” ha dichiarato Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol.

Le sedi non sono state ancora annunciate, ma gli stadi omologati per la Coppa America in Argentina sono: Stadio Presidente Perón di Avellaneda, Stadio Mario Kempes di Cordoba, Islas Malvinas di Mendoza, Stadio Ciudad de La Plata, il nuovo stadio a Santiago del Estero, il Bicentenario di San Juan, La Bombonera ed il Monumental. Mentre in Colombia, gli stadi che sono in corsa per ospitare la Coppa America sono il Roberto Meléndez di Barranquilla; lo Estadio Deportivo Cali; l’Atanasio Girardot di Medellín e il Campín nella città di Bogotá.

Nelle 45 edizioni disputate fino ad oggi, otto nazionali sono riuscite a vincere il trofeo. La squadra più titolata è quella dell’Uruguay con 15 titoli, seguita da Argentina (14), Brasile (8), Cile (2), Paraguay (2), Perù (2), Bolivia (1) e Colombia (1).

(di Fioravante De Simone)