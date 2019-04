(ANSA) – MILANO, 10 APR – Sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste i 14, tra ex vertici ed ex manager di IW Bank e lo stesso istituto di credito online del gruppo Ubi Banca, imputati a Milano per ostacolo agli organi di vigilanza, in questo caso Banca D’Italia. L’assoluzione è stata decisa dal gup Cristina Mannocci che ha respinto la richiesta di condanna a un anno e 2 mesi di reclusione per ciascuno e a 600 mila euro di sanzione amministrativa per la banca, al termine del processo con rito abbreviato. Sono così stati scagionati, tra gli altri, Alessandro Prampolini, ex amministratore delegato e direttore generale, e Mario Cera (ora vice presidente del consiglio di sorveglianza di Ubi Banca) e Giorgio Frigeri, ex presidenti e consiglieri, i quali secondo la ricostruzione dell’accusa, non accolta dal giudice, tra il 2008 e il 2014 avrebbero tenuto all’oscuro via Nazionale sul fatto che l’istituto di credito online avrebbe operato senza rispettare le prescrizioni antiriciclaggio.