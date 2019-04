(ANSA) – ISTANBUL, 10 APR – “Se gli Stati Uniti si rifiutano di venderci i (missili) Patriot, in futuro potremmo comprare un secondo (sistema di difesa missilistico russo) S-400 o un altro sistema”, e lo stesso vale per i jet F-35, “finché non saremo in grado di produrre autonomamente”. Lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu. “Certi Paesi della Nato possiedono gli S-300”, missili russi di precedente generazione, ha aggiunto Cavusoglu, riferendosi alla Grecia. Per il ministro turco, che ha parlato in un’intervista alla tv privata Ntv dopo il nuovo incontro lunedì a Mosca tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, “possedere un qualsiasi sistema di difesa aerea non è in contraddizione con l’appartenenza alla Nato”. Cavusoglu ha aggiunto che gli Usa hanno finora risposto negativamente alla proposta di Ankara di creare una commissione tecnica congiunta per supervisionare l’installazione degli S-400 in Turchia e monitorare così eventuali interferenze con i sistemi dell’Alleanza.