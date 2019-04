(ANSA) – ROMA, 10 APR – Potranno entrare in Italia 30.850 lavoratori non comunitari nell’ambito del decreto flussi 2019. Lo prevede il provvedimento del presidente del Consiglio pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e firmato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Una quota quest’anno (100 unità) è stata riservata anche a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, gli stranieri ammessi sono 12.850. per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, la quota è di 18.000 unità. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto, sono ripartite dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. (ANSA) (ANSA).