(ANSA) – PADOVA, 10 APR – Per la prima volta negli ultimi 150 anni di storia entra nel cuore di Padova un gregge da mille pecore accompagnato da giovani e donne pastori che daranno vita ad una domenica alternativa per tutti i cittadini. Una delle più grandi piazze d’Europa, il Prato della Valle, ospiterà, infatti, la prima “Festa della Tosatura”, domenica 14 aprile, con il rito indispensabile del “cambio armadio” per le pecore prima della transumanza verso i pascoli in montagna. A Padova si potrà assistere alla magia della raccolta della lana e della cura del grande gregge, sotto gli occhi del team di “Pascoli Alti”, una trentina fra pastori, tosatori e aiutanti, senza dimenticare il ruolo indispensabile dei cani. Una giornata di festa su iniziativa di Coldiretti Padova e Donne Impresa Padova, in compagnia degli animali, per comprendere il valore di un lavoro ancora praticato e scelto anche da giovani pastori, fra i quali anche diverse donne che non si lasciano spaventare dalla vita dura tra i pascoli.