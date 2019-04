(ANSA) – GENOVA, 10 APR – Con il taglio dell’impalcato, a partire dai marciapiedi e dalle carpenterie, sono iniziate questa mattina le prime operazioni di demolizione della pila 5 di ponte Morandi, sul lato ovest del viadotto, la prima che quindi sarà smantellata. L’intervento entrerà nel vivo tra venerdì e sabato quando, dopo il taglio, saranno calate a terra le prime “fette” di struttura. Questa mattina l’Ati dei demolitori ha avviato il sezionamento di parti dell’impalcato. Nel frattempo sono stati predisposte della speciali canaline che raccoglieranno l’acqua usata per raffreddare i nastri durante i tagli: una misura di sicurezza legata alla possibile presenza di fibre di amianto nel calcestruzzo. Nel frattempo procedono i lavori per preparare l’area di cantiere ad accogliere le prime opere di costruzione del nuovo manufatto: la prima nuova a essere alzata, ma non ci sono ancora tempi precisi, sarà la numero 6, e non la 5 come era stato programmato inizialmente.