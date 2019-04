(ANSA) – ROMA, 10 APR – Prima la sparatoria due sere e poi il ritrovamento di due pistole nel complesso delle case popolari di via delle Ebridi a Ostia. Le due pistole, trovate in un locale comune delle palazzine, sarebbero quelle utilizzate l’altra sera nella sparatoria Sono in corso accertamenti per isolare eventuali impronte. Nelle palazzine di via delle Ebridi abiterebbero alcune persone legate alla famiglia Spada, uno dei clan criminali che controlla gli affari illegali sul litorale romano. Non si esclude che quegli spari siano un avvertimento per questioni di droga. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Ostia.