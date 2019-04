(ANSA) – ROMA, 10 APR – La capitale venezuelana Caracas e almeno altri 19 stati del Venezuela sono rimasti nuovamente senza corrente elettrica a partire dalla notte tra ieri e oggi, in un nuovo blackout di portata nazionale. Secondo quanto riferito dal portale del quotidiano El Nacional, i cittadini hanno riferito sui social network che gli stati di Tachira, Trujillo, Carabobo, Aragua, Anzoategui, Vargas, Zulia, Miranda, Barinas, Sucre, Portuguesa, Apure Cojedes, Falcon, Guarico, Lara, Merida, Monagas, Nueva Esparta, Yaracuy, e il territorio del Distretto capitale sono rimasti senza servizio elettrico. Secondo quanto riportato, in alcuni settori di Caracas e Miranda il servizio sarebbe stato ripristinato. I media riferiscono che l’interruzione del servizio elettrico sarebbe iniziata alle ore 23.20 venezuelane di ieri, alla vigilia di una giornata segnata da manifestazioni in programma oggi sia da parte del governo di Nicolas Maduro, sia dell’opposizione guidata da Juan Guaidò.