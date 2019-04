(ANSA) – GENOVA, 10 APR – “La trattativa è portata avanti dalle persone top-level che sono a New York. Stanno discutendo”. Così Federico Oliva, direttore europeo del fondo York Capital da un’edizione locale del ‘Corriere della Sera’, esce allo scoperto e conferma l’interessamento per la Sampdoria. Un affare che sta vivendo giorni decisivi e in cui oltre a Jamie Dinan, proprietario del fondo, ci sarebbe anche il magnate russo Alex Knaster: “È vero, le trattative sono in corso da alcuni mesi ma di più non posso dire, anche sui tempi è difficile ipotizzare, stanno trattando. È chiaro che l’interesse di York c’è. La Sampdoria è molto interessante – ha concluso Oliva -: sono un appassionato di calcio, ho giocato per il Trento per un certo periodo”.