(ANSA) – NEW YORK, 10 APR – “Sette milioni di persone in Venezuela hanno bisogno di assistenza umanitaria, pari al 25% della popolazione”: lo ha detto il capo degli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sul Venezuela, sottolineando che le persone con condizioni di salute croniche, disabili, donne in gravidanza, sono tra i più vulnerabili. Inoltre, ha affermato che “3,4 milioni di persone hanno già lasciato il paese, e 2,7 milioni ancora all’interno del Venezuela hanno bisogno di protezione e assistenza”.