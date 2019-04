CARACAS – Lo Zamora non vince una gara in Coppa Libertadores dal 25 marzo 2014, quel giorno fu un 2-0 contro i paraguaiani del Nacional sul campo dello stadio Agustín Tovar di Barinas. Per la cronaca i marcatori furono Juan Falcón e John Murillo. Ma da quel giorno, la squadra llanera ha inanellato una scia negativa di 16 ko consecutivi. Oggi, alle 18:15, sul campo del Gran Parque Central cercherà di sfatare questo tabú contro il Nacional di Uruguay.

All’andata la formazione uruguaiana ha espugnato l’Agustín Tovar grazie ad una rete dell’ex Catania, Gonzalo Berghessio.

Nelle ultime 8 gare disputate, tra campionato e Coppa Libertadores, il Rey de Copas ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Berghessio ha griffato 6 delle 16 reti segnate dal Nacional in questo periodo di tempo.

Il Nacional ha esordito nella massima competizione continentale per club nell’edizione del 1961 ed ha vinto il torneo in tre occasioni nel 1971, 1980 e 1988. Il decano ha anche perso tre finali nelle edizioni del 1964, 1967 e 1969. Il Rey de Copas ha anche vinto tre Coppe Intercontinentali (attuale mondiale per club): 1971, 1980 e 1988.

Dal canto suo, lo Zamora negli ultimi 8 match, tra Torneo Apertura e Coppa, ha uno score di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima é arrivata nella Libertadores in casa dell’Atlético Mineiro, i llaneros hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 0-2 grazie alle reti di Erickson Gallardo (17’) e Guillermo Paiva (45’). Ma nella ripresa, sono stati rimontati con i gol di Maicon Marques (51’), Vinícius (72’) e Fábio Romeu (80’). La squadra di Barinas ha esordito nell’edizione del 2012 e non ha mai superato la fase a gironi.

Il Nacional ha sfidato in 13 occasioni una formazione venezuelana ed ha uno score di 8 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte. La prima volta contro una squadra creola fu il 21 febbraio 1970 quando sul campo dello stadio Olímpico superò per 0-4 il Deportivo Galicia. In quell’edizione affrontò anche il Valencia Fútbol Club. Il decano portò a casa 4 vittorie contro le venezuelane.

La prima vittoria di una squadra della Primera División contro il Nacional é arrivata il 4 maggio 2004. Quel giorno, sul campo dello stadio Pueblo Nuevo, il Deportivo Táchira vinse per 3-0 grazie alle reti di Alexander Rondón, Emerson Panigutti e Guillermo Beraza. Nella gara di ritorno i gialloneri pareggiarono 2-2 in Uruguay grazie alle reti di Leonel Vielma e Chirinos e si qualificarono per la fase successiva.

Mentre lo Zamora ha affrontato in tre occasioni formazioni charrúas ottenendo altrettante sconfitte. Due precedenti sono, nel 2015, con il Montevideo Wanderers ko 3-2 a in Uruguay e 0-3 a Barinas. L’altro é il match d’andata contro il Nacional nell’Agustín Tovar.

I tifosi llaneros sperano che stasera si sfati definitivamente questa sorta di maleficio nella Coppa Libertadores.

(di Fioravante De Simone)