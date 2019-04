CARACAS- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, acompañó a los vecinos de Caricuao, el primer punto de encuentro de las protestas que convocó para hoy miércoles, allí dijo que cuando consoliden los mil puntos de referencia “iremos a exigirle a la FAN que nos acompañen en el cese de usurpación”.

Guaidó recorrió diferentes puntos de la ciudad de Caracas, donde mantuvo reuniones con vecinos y ciudadanos que se encontraban concentrados en los sitios acordados para el encuentro con el presidente interino.

El parlamentario se reunió con los vecinos que protestaron por la deficiencia en los servicios de luz y agua y resaltó la necesidad de unidad y organización para lograr cambios en el país.

“Lo que tenemos nosotros es que organizarnos para salir de esta tragedia. Tenemos que echar el resto para cambiar a este país”, dijo.

A pesar de haber presencia de organismos de seguridad en algunas zonas de la ciudad, por los momentos, no se reportó ninguna situación irregular en los distintos lugares de manifestación.

Guaidó dijo que “Tenemos que ser cientos de miles organizados, millones de venezolanos en las calles pidiendo nuestra libertad, esa es la base de la Operación Libertad”.

En una de sus intervenciones solicitó a los asistentes multiplicar el mensaje de la Ley de Amnistía, la Ley de Garantías para empleados públicos.

La segunda parada de Guaidó fue en San Martín, para luego dirigirse a Bello Campo. El diputado en su recorrido también visitó Bello Monte y otras zonas.

“Por eso la organización es central y fundamental en este proceso. Este es uno de los 1000 puntos en todo el país donde estamos movilizados. Nos estamos organizando porque sabemos que depende de nosotros”, expresó Guaidó en una de las reuniones.

Sobre el tema de los apagones, dijo que “hablan de 3, 6, 9, un año de racionamiento, no saben. No tienen plan. Hay que salir de esa gente para salir de esta tragedia. Aquí ya no queremos seguir viviendo racionados. No es cisternas, ni linternas”, expresó.

“Ya se les acabó el tiempo. El tiempo es de nuestros chamos y su futuro. Es un presente muy duro y lo sabemos, pero todo el país está con el cambio. Nosotros podemos estar en la calle y darle la cara a nuestra gente, algo que no puede hacer el régimen”, dijo.

De la misma forma comentó que el Gobierno “habló de supuesta injerencia, y son ellos los que traen a Cuba y a Rusia. Nuestra opción es que los venezolano seamos dueños de nuestro destino”.

“Ayer la OEA nos reconoció, pero todavía no podemos cantar victoria. Cantaremos victoria cuando más nunca se vaya la luz o el agua, cuando haya profesores en las escuelas, cuando definitivamente cese la usurpación”, puntualizó.