CARACAS – Il comitato organizzatore dei Giochi Panamericani deciderà nei prossimi giorni se inserire nel programma di Lima 2019 il Domino, come attività culturale di questo evento sportivo.

“Questa sarà una proposta per far partecipare tutta la familia sportiva panamericana” ha dichiarato Efraín Velásquez, presidente della Federación Venezolana de Domino. Va ricordato che, questa disciplina ha fatto parte del calendario, durante i Giochi Bolivarianos di Santa Marta 2018.

Per iniziare a preparare le tattiche in chiave Juegos Panamericanos la squadra venezolana parteciperà nel Tour de Las Américas, che andrà in scena a Città del Panama tra il 19 e 21 maggio. In questa manifestazione sportiva i creoli saranno in gara con una coppia femminile e una maschile. L’altro posto sul podio nel torneo in rosa é stato occupato dalla squadra del Distrito Capital.

A livello nazionale, la delegazione numerosa é quella dello stato Miranda che nel Campionato Nazionale ha pizzato tre squadre sul podio a livello maschile e due in quello femminile. Quest’evento, disputatosi a Valencia, ha radunato 440 partecipanti di ogni angolo del paese (160 donne e 280 uomini).

Oltre al Venezuela, parteciperanno nei Giochi Panamericani Antigua e Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Stati Uniti, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini Americane, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Porto Rico, Republica Dominicana, Saint Kittis e Nevis, Saint Vincent e Granadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago ed Uruguay. Rispetto alla precedente edizione dei Giochi Panamericani sono stati aggiunti tre sport: la pelota basca, il surf e il bodybuilding (annunciato nel novembre 2016). Successivamente dopo che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato l’inserimento dello skateboarding e dell’arrampicata sportiva come sport per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e lo skateboarding è stato aggiunto nella lista delle discipline.

(di Fioravante De Simone)