(ANSA) – TORINO, 11 APR – Il pareggio con gol della Johan Cruijff Arena è un risultato positivo per la Juve, ma lascia aperto ogni risultato in vista del ritorno a Torino: “Bravi tutti, la semifinale si deciderà a Torino -scrive Chiellini sui social. Avanti così”. Il capitano bianconero ha dovuto alzare bandiera bianca alla vigilia per un infortunio al polpaccio e resta in dubbio per il ritorno. “Da un quarto di Champions -è il punto di vista di Rugani- non ci si può aspettare niente di meno, ma noi vogliamo molto di più”: il difensore bianconero, chiamato a sostituire Chiellini, ha disputato una partita solida non facendo rimpiangere il capitano bianconero. “Il cammino è lungo e ci sarà da soffrire – conferma Bonucci in vista del ritorno – la partita di ieri ne è l’esempio. Con energia e positività verso il ritorno per continuare il sogno”. Tra Champions League e campionato, è dunque arrivato il periodo decisivo per la Juventus: “Ora recuperiamo e pensiamo a chiudere il campionato sabato”.