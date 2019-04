(ANSA) – ROMA, 11 APR – Nervi tesi nel Pd in vista della direzione che oggi pomeriggio deve approvare le liste per le prossime Europee. Tra gli esponenti di Base riformista, l’area di Luca Lotti, c’è, spiegano fonti parlamentari, “preoccupazione” e “disagio” per presenza nelle liste di esponenti di Mdp che in passato erano stati eletti con il Pd. In queste ore proseguono i contatti ma al momento non è escluso un voto di dissenso da parte dei renziani.