(ANSA) – CATANZARO, 11 APR – É fissata per il 18 aprile la programmata riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria. É quanto si é appreso da fonti di governo. Non si sa ancora dove si terrà la riunione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nelle settimane scorse, aveva annunciato che la riunione si sarebbe tenuta a Gioia Tauro, ma al momento non ci sono conferme in tal senso. Nel corso della riunione, secondo quanto é stato anticipato, dovrebbe essere approvato un decreto per la Calabria.