(ANSA) – ROMA, 11 APR – Francesco Totti è “l’uomo giusto per il futuro” della Roma. Parola di Claudio Ranieri tecnico giallorosso e soprattutto profondo conoscitore dell’ambiente romanista e del campione romano. Per il futuro del club “Totti è la persona giusta, ama la Roma, è capace, passo dopo passo sta entrando sempre di più nel suo ruolo dirigenziale. Nessuno nasce imparato, lui ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, lui è la persona giusta per fare il dirigente. Bisogna farlo con i tempi giusti, bisogna aspettarlo. Lui – ha concluso Ranieri- già sa moltissimo del calcio giocato e sta ampliando le sue conoscenze”.