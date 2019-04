(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Gi Internazionali d’Italia sono un piccolo colosso sportivo con oltre 33 milioni di euro di fatturato in una settimana. Quest’anno il torneo cresce dell’11% rispetto all’anno precedente e per questo contiamo di battere il record del 2017 con oltre 220mila spettatori paganti in una settimana”. Lo dice il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, presentando alla Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi la 76esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, in programma dal 6 al 19 maggio. “Il fatturato complessivo – riferisce Binaghi – dipende molto dagli incassi di biglietteria per circa 12 milioni di euro. La nostra finale incassa 2 milioni di euro in uno stadio quattro volte più piccolo dello Juventus Stadium. Il valore economico complessivo del torneo è di oltre 100 milioni di euro. È l’evento sportivo più importante del nostro Paese a cadenza annuale e senza un soldo pubblico”. “Siamo emozionati e onorati – ha quindi concluso il numero uno della Fit – di presentare questa 76esima edizione