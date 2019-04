(ANSA) – ROMA, 11 APR – La vittoria sulla Sampdoria di domenica scorsa non è sufficiente a far dire al tecnico della Romna Claudio Ranieri che i giallorossi sono “fuori dalla crisi”. Nella conferenza stampa in vista della sfida contro l’Udinese il tecnico romanista ha confermato la sua abituale prudenza: “è troppo presto per dire che è scattato qualcosa nella squadra. Ci vogliono ancora altre prove. Logico che la gara con la Sampdoria ha dato fiducia a tutti, ma dobbiamo continuare su questa strada.