(ANSA) – ROMA, 11 APR – ”E’ la terza gara in Cina e andiamo in condizioni diverse, vediamo cosa accadrà, mi aspetto che le Mercedes siano più vicine rispetto al Bahrain”. Queste le prime impressioni di Sebastian Vettel in vista del Gran Premio di Cina a Shanghai. ”Credo – aggiunge il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky – che ci sarà una battaglia molto ravvicina tra noi e la Mercedes e spero che ci sia tanto rosso e giallo sul podio”.