(ANSA) – ROMA, 11 APR – Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, durante il suo arresto nell’ambasciata ecuadoriana a Londra è stato sollevato e portato via di peso da sette agenti in borghese della polizia di Londra. E’ quanto si vede in un video trasmesso da Sky News. Al momento del suo arresto Assange aveva in mano un libro di Gore Vidal.