(ANSA) – ROMA, 11 APR – Julian Assange non sarà estradato in un Paese che applica la pena di morte. Lo ha annunciato il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, dopo l’arresto del fondatore di Wikileaks a Londra. Assange è ricercato dagli Stati Uniti per la pubblicazione nel 2010 di documenti riservati americani. Moreno ha anche detto che il suo Paese ha revocato l’asilo al fondatore di WikiLeaks per “violazioni della convenzione internazionale”.