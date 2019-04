(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Il ministro Fontana era pronto ad accogliere tutte le mozioni sulla famiglia compresa quella di Fdi sull’aborto che impegnava il governo a ‘scoraggiare il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza’. Sarebbe stata una follia e avremo votato contro. Alla fine è passata la nostra linea, bene che il ministro abbia cambiato idea dando parere favorevole solo alla mozione di maggioranza. Dopo Verona la Lega ha capito che” per M5S “i diritti conquistati non si toccano”. E’ quanto sottolineano fonti parlamentari M5S in merito alle mozioni sulla famiglia alla Camera.