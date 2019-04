(ANSA) – MILANO, 11 APR – Nomadi borseggiatrici, a Milano, per il Salone del Mobile. La Polizia, che ha intensificato i servizi di vigilanza sulla metropolitana, ne ha bloccate 17 tutte insieme ad Amendola-Fiera dopo un borseggio a una cinese, scoprendo che 13 sono incinte. Una 17enne è stata arrestata, mentre due complici, entrambe in stato di gravidanza, denunciate. Le segnalazioni sulla loro presenza, mercoledì, hanno incominciato a giungere dai cittadini sin dalle 8 del mattino, e sugli schermi sono state viste muoversi, secondo quanto riferito, in gruppi di 30-40.