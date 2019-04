(ANSA) – ROMA, 11 APR – “La situazione in Libia è davvero preoccupante. Il caos che si sta generando inevitabilmente si ripercuote sull’Italia, sia per quanto concerne le questioni energetiche, sia per quanto riguarda la sicurezza e i flussi migratori”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. “È arrivato il momento che il governo faccia sentire la sua voce con credibilità e autorevolezza in Europa – ha aggiunto – e che l’Europa si muova unitariamente, evitando le fughe in avanti che ci sono state in passato, come l’azione francese sotto la presidenza di Sarkozy”.