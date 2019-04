(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Nel Def si dice che tra le misure di crescita ci deve essere una flat tax, ma non si qualifica né si quantifica. Come sarà? Abbiamo due soluzioni: o la facciamo per le famiglie con reddito fino a 50 mila euro o altrimenti c’è anche l’ipotesi fino a 30 mila euro”. Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, intervistato al Giornale radio Rai. “Bisogna capire quanto possiamo permetterci di avere come mancato gettito erariale”, ha spiegato. Secondo Molinari si può fare la flat tax senza aumentare l’Iva, sennò “vorrebbe dire contraddire tutte le iniziative economiche prese per le imprese piccole e medie”.