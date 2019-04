(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Lavoreremo tutto quest’anno per realizzare le promesse e per non aumentare l’Iva. L’Iva non aumenterà”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Unomattina. “Questo si può fare in tanti modi – ha spiegato – Innanzitutto con investimenti ad alto fattore moltiplicativo. Poi ci sono gli sprechi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare che lo Stato non riesce a valorizzare. E poi dovremo parlarne con la Commissione Ue”.