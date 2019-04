(ANSA) – ROMA, 11 APR – I provvedimenti del governo, come Def e Dl crescita, “non affrontano una questione di sicurezza nazionale, quella del cambiamento climatico”, e “trasformano i nostri centri storici in nuovi luoghi di speculazioni edilizie”, con norme che “non si sono viste nemmeno ai tempi di Berlusconi”. Lo hanno detto in una conferenza stampa a Roma gli esponenti di Europa Verde, Domenico Finiguerra e Angelo Bonelli. “Nel decreto crescita – ha spiegato Finiguerra – c’è un attacco ai nostri centri storici, perché si prevede una deregulation selvaggia riguardo le autorizzazioni edilizie degli immobili vincolati dai beni culturali”. Riguardo la questione ambientale, “il def – ha spiegato Bonelli – contiene dati sbagliati e ha il solo scopo di fare propaganda. La vera svolta è la conversione ecologica ed è quella rappresentata dai Verdi europei”.