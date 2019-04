(ANSA) – BOLOGNA, 11 APR – All’interno di una sala della Regione Emilia-Romagna il convegno organizzato dalle associazioni pro-famiglia. All’esterno un presidio di protesta animato dalle realtà lgbt e partecipato da un centinaio scarso di persone. E’ il faccia a faccia che è andato in scena nel pomeriggio a Bologna senza alcun problema di ordine pubblico. Massiccia, infatti, la presenza della polizia che ha tenuto i manifestanti lontani dalla porta di entrata all’incontro, dove tra l’altro si poteva accedere solo se accreditati in precedenza. Il convegno era stato organizzato contro il progetto di legge regionale sull’omotransfobia. Un testo, però, che in questi giorni ha creato una profonda spaccatura dentro la maggioranza di centrosinistra e in particolare il Pd, dopo la presentazione di un emendamento che paragona la maternità surrogata ad altre forme di maltrattamento e violenza del corpo della donna, che è stato sottoscritto da 9 consiglieri dem di area cattolica. Viste le proteste e le aspre polemiche, i democratici hanno deciso di rinviare il voto definitivo sulla proposta di legge. “Siamo contenti che la legge si sia fermata. Faccio un appello anche a tutti i consiglieri regionali a rivalutarla e ritirarla”, ha spiegato Jacopo Coghe, vicepresidente del Congresso delle Famiglie di Verona e ospite del convegno: “Mi sembra una legge fatta ad personam sapendo anche chi c’è dietro, i vari Lo Giudice e Cirinnà, ma oggi credo che verranno a manifestare contro se stessi perché il Pd è spaccato”, ha aggiunto. Al presidio ha partecipato anche lo storico leader del movimento omosessuale italiano Franco Grillini e alcuni esponenti dem, come il capogruppo in Comune, Claudio Mazzanti. Con loro anche l’assessore alle pari opportunità di Bologna, Susanna Zaccaria: “Mi auguro che la legge sia approvata e se non la possiamo migliorare, almeno non peggioriamola inserendo temi che non c’entrano nulla”. (ANSA).