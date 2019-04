(ANSA) – ROMA, 11 APR – Il generale Khalifa Haftar farà una visita non ufficiale questo pomeriggio a Mosca per incontrare funzionari di alto livello del Ministero della Difesa russo. Lo ha reso noto una fonte dell’Lna, le forze armate guidate da Haftar. Intanto, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente libico Fayez al-Sarraj, riferisce il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert in un comunicato. Merkel “ha condannato l’avanzata delle truppe del generale Haftar a Tripoli”, si legge nella nota, che prosegue: “Il governo federale esorta il generale Haftar e i suoi sostenitori a fermare immediatamente tutte le operazioni militari”.