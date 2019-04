SHARQIYA. – Lo sviluppo di una moderna agricoltura in Egitto è favorito dalle nuove tecnologie cinesi, che hanno permesso la realizzazione di centinaia di serre dedicate alla coltivazione.

Queste tecnologie sono utilizzate in un vasto progetto lanciato a nordest della capitale egiziana il Cairo.

“Negli ultimi due anni, abbiamo realizzato 600 serre nella Città del decimo Ramadan, a circa 90 chilometri a nordest del Cairo”, ha detto in un’intervista rilasciata a Xinhua, Zhang Lin, direttore del progetto per l’azienda cinese SINOMACH Heavy Industry Corporation (SINOMACH-HI). “Queste hanno gradualmente trasformato 1.000 ettari di deserto in un’area verde, che produce verdura e frutta fresca”.

Nel maggio del 2017, Egitto e Cina hanno firmato un contratto da 400 milioni di dollari per un progetto congiunto volto alla moderna coltivazione in serra. L’accordo ha segnato una nuova fase nella cooperazione tra i due Paesi nel settore e una pietra miliare nello sviluppo della moderna agricoltura in Egitto.

“SINOMACH-HI ha avviato il progetto con soli 10 tecnici”, ha detto Zhang a Xinhua durante la visita di una serra grande quanto un campo da calcio. “In seguito il numero di tecnici è salito a oltre 50”.

“Nell’ottobre del 2017 abbiamo cominciato i lavori di installazione delle 600 serre nella Città del decimo Ramadan”, ha detto il funzionario cinese. “Abbiamo iniziato dalle aree di servizio e dalle strutture dedicate alla selezione, al confezionamento e allo stoccaggio dei prodotti”.

Nel dicembre del 2018, il presidente egiziano al-Sisi e il direttore generale di SINOMACH-HI, Wang Weiyan, hanno inaugurato l’impianto della Città del decimo Ramadan, situata nel Governatorato di Sharqiya. Queste strutture sono parte del vasto progetto nazionale egiziano volto all’installazione di coltivazioni in serra.