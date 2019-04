(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Marc ha dimostrato di essere il re qui ad Austin, quindi sarà dura per tutti, ma ci sono molte variabili che potranno influenzare il risultato. Sarà difficile lottare con lui, cercheremo comunque di fare il massimo dei punti possibile”. Così il pilota della Ducati Andrea Dovizioso nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran premio delle Americhe, ad Austin (Texas). “Io sono contento del fine settimana in Argentina – ha proseguito il romagnolo – il passo era buono, sarebbe bello se anche qui andasse così. La nostra base è davvero buona, abbiamo un assetto superiore a quello del 2018, siamo più equilibrati e anche per questo in Argentina il passo era buono già dalle libere. Qui mi aspetto di essere più competitivo dello scorso anno. Non ho un assetto perfetto per la vittoria da subito, ma non si sa mai”.