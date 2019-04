(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Dopo l’ottimo fine settimana in Argentina sono tornato a casa, per rilassarmi e per prepararmi a questa gara su un circuito difficile, impegnativo e insidioso. Ma di solito la nostra moto non va niente male e spero di fare bene anche qui”. Queste le parole di Valentino Rossi nella conferenza-piloti del giovedì ad Austin (Texas) dove domenica si corre il Gp delle Americhe. “Su questo circuito dal 2014 ho cominciato a migliorare, due anni fa sono arrivato secondo – ha proseguito il portacolori della Yamaha -. I numeri dicono che Marc qui è imbattibile, perchè vince sempre, ma certo non parti da casa pensando che sia impossibile batterlo”. Rossi ha espresso qualche preoccupazione sullo stato dell’asfalto, tradizionalmente non nelle migliori condizioni sulla pista texana.