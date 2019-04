(ANSA) – ROMA, 11 APR – “Questo dal 2013 è un ottimo circuito per me, anche se ogni anno è diverso, ma è vero che arrivo anche da un periodo ottimo e dal punto di vista fisico mi sento in forma. Mi sento molto meglio alla spalla, va bene, non sarà un problema in gara”. L’esordio in conferenza stampa ad Austin per Marc Marquez indica chiaramente il suo obiettivo per la gara di domenica, vincere il Gp delle Americhe per la settima volta di fila. “Comunque cercheremo di fare le cose bene e con calma – ha proseguito – senza pazzie, con un occhio al tempo, dicono che sabato non sarà buono, e anche alle condizioni della pista, spesso sconnessa”. “Qui è difficile fare il giro perfetto – ha spiegato ancora – ci sono tante curve, tante frenate, è duro essere costante nell’arco di un giro di due minuti. Cercheremo di guidare come al solito, senza esagerare, controllando la moto”.