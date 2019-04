(ANSA) – ROMA, 11 APR – L’attesa è finita. Al Masters di Augusta è iniziato il sogno verso la Green Jacket di Francesco Molinari. Dopo quello nell’Open Championship 2018 il campione azzurro punta al secondo successo Major in carriera. All’ottava presenza, “Chicco” Molinari al Masters ha ottenuto il diciannovesimo posto nel 2012 (ventesimo, invece, lo scorso anno) quale miglior risultato. Ma dopo aver trascinato l’Europa in Ryder Cup a Parigi, e conquistato anche l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour), il player piemontese è tra i grandi favoriti al titolo. Al suo fianco, nei primi due round, ci sono il britannico Tyrrell Hatton e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. In Georgia (Stati Uniti) prime nove buche sottotono per Patrick Reed. Il campione in carica non decolla. Qualche difficoltà anche per Sergio Garcia (vincitore nel 2017).