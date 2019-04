(ANSA) – FIRENZE, 11 APR – Si annuncia in salita il debutto di Vincenzo Montella per la seconda volta nella sua carriera alla guida della Fiorentina. Domenica per la gara contro il Bologna dell’ex Mihajlovic il neo allenatore viola troverà ad accoglierlo uno stadio semivuoto. Questo perché i tifosi hanno deciso di scioperare in segno di protesta contro i Della Valle e la loro gestione del club. Dopo una partecipata assemblea svolta ieri sera all’indomani delle dimissioni di Pioli, organizzata dall’Atf (l’Associazione tifosi fiorentini) i tifosi hanno deciso per domenica di disertare gli spalti nei primi 45′: entreranno dentro il Franchi nel secondo tempo per sostenere la squadra. Montella intanto ha cominciato a preparare la partita con il Bologna: prima dell’allenamento ha parlato a lungo ai giocatori. Come ha detto durante la presentazione non si annunciano stravolgimenti tecnico/tattici, il compito primario di Montella riguarda semmai l’aspetto mentale.