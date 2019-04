(ANSA) – ROMA, 11 APR – Trasferta negativa per il Napoli a Londra nell’andata dei quarti di finale di Europa League, vinta 2-0 dall’Arsenal di Unai Emery. I Gunners cominciano a ritmo elevato e mettono in difficoltà gli azzurri, sotto 2-0 al già al 25′ pt per la rete di Ramsey al 15′ e l’autogol sfortunato di Koulibaly, peraltro anche stasera uno dei migliori uomini di Ancelotti, su tiro dell’ex Samp Torreira. Nel finale del tempo Insigne spreca l’unica occasione avuta dal Napoli, che poteva cambiare tutto. Ripresa più efficace per la squadra italiana, con Zielinski che alza sopra la traversa un ottimo assist di Insigne, ma l’Arsenal porta vari pericoli a Meret, bravo in più occasioni a evitare il 3-0.