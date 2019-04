(ANSA) – MILANO, 12 APR – “Io Francesco Totti non lo sento da 4-5 mesi, l’ho chiamato per il compleanno. Poi, siccome sono un tesserato e ho due anni di contratto, non posso parlare di altre cose con altre società”. Rino Gattuso liquida così le voci secondo cui, con o senza Champions, potrebbe lasciare il Milan a fine stagione, per trasferirsi eventualmente alla Roma. “Mi sembra assurdo. Ieri tutti hanno ascoltato le parole di Maldini. Le ho molto apprezzate, per me sono molto, molto importanti”, ha aggiunto l’allenatore del Milan.