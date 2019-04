(ANSA) – MILANO, 12 APR – ”Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League”. Luciano Spalletti suona la carica a due giorni dalla sfida contro il Frosinone. Il tecnico dell’Inter torna a parlare su Instagram e a riproporre l’hastag #senzatregua. Quella col Frosinone è una sfida fondamentale per consolidare il terzo posto a sette partite dalla fine del campionato.