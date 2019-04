(ANSA) – ROMA, 12 APR – Altro giro altro leader. Il Campionato Nazionale Open Dailies Total 1 ha un nuovo padrone: Francesco Laporta. A Sutri (Viterbo), sul percorso del Golf Nazionale, il 28enne di Castellana Grotte con 204 (-12) colpi è volato al comando della classifica. E nel più antico torneo italiano, a un round dalla fine, ha messo una seria ipoteca sul titolo grazie a un parziale super di 66 (-6). Ora vanta tre lunghezze di vantaggio su Carlo Casalegno, secondo con 207 (-9), mentre Nicola Maestroni (in testa dopo il secondo giro) è scivolato in terza posizione (208, -8). Nella gara che ha aperto la stagione dell’Italian Pro Tour Banca Generali è rimonta per Lorenzo Gagli. Il toscano con 216 (par) e un parziale di 66 (-6) è passato dalla 44/a all’11/a piazza. In ritardo Matteo Manassero. Tra i favoriti della vigilia, è solo 38/o (222, +6). Tra le Ladies, nel primo giro, condizionato dalla pioggia, Diana Luna guida la classifica con 72 (par) e ha un colpo di vantaggio su Stefania Avanzo (73, +1). Terza l’amateur Aurora Colombo.