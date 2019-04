CARACAS – Finisce con uno spettacolare 2-2 il match di Coppa Libertadores tra Emelec e Deportivo Lara. I primi 45 minuti si erano chiusi sul punteggio di 0-0.

A sbloccare la contesa ci pensa Lorenzo Frutos che su calcio di rigore zittisce lo stadio George Capwell di Guayaquil. L’Emelec però gioca, crea e al 66esimo trova il pari con un guizzo vincente di Brayan Angulo. La gara si mantiene con ritmi alti e con un tap-in vincente Angulo sigla la sua doppietta personale e ribalta la situazione mandando in delirio il pubblico presente sugli spalti. All’88esimo arriva la doccia fredda per gli eléctricos, Freddy Vargas con un contropiede letale segna il 2-2.

Con questo risultato, la formazione barquisimetana fa un passo importante verso gli ottavi di finale. Dopo quattro giornate la situazione nel gruppo B é la seguente: Cruzeiro al comando con 12 punti (già qualificato per gli ottavi), segue il Lara con 5, Emelec con 3 e chiude Huracán con 1.

Il 23 aprile il Deportivo Lara ospiterà nello stadio Metropolitano il Cruzeiro, mentre l’Emelec andrà a far visita all’Huracán. L’ultima giornata del gruppo B é in programma il prossimo 8 maggio: I barquisimetani andranno in Argentina per sfidare l’Huracán, mentre l’Emelec sfiderà nel Mineirao il Cruzeiro.

Il tabellino

Emelec – Deportivo Lara 2-2

Reti: 0-1, m.50: Lorenzo Frutos; 1-1, m.66: Bryan Angulo; 2-1, m.76; 2-2,m.88: Freddy Vargas.

Emelec (2): Esteban Dreer; Romario Caicedo, Jordan Jaime, Leandro Vega (m.78, Marlon Mejía), Gorman Estacio; Pedro Quiñónez (m.60, Gabriel Cortes), Nicolás Queiroz, Joel López (m.82, Wilmer Godoy), Bryan Cabezas; Billy Arce e Bryan Angulo. Allenatore: Mariano Soso.

Deportivo Lara (2): Carlos Salazar; Jefre Vargas, Ignacio Anzola, Giacomo Di Giorgi, Leonardo Aponte; Jorge Yriarte, Jesús Bueno (m.78, Jairo Otero), David Centeno, Gonzalo Di Renzo (m.83, Freddy Vargas); Lorenzo Frutos (m.68, Juan Carlos Medina) e Jaime Moreno. Allenatore: Leonardo González.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Note: ammoniti: Moreno, Jaime, Bueno, López, Angulo, Arce, Centeno. Stadio “George Capwell”, di Guayaquil.

(di Fioravante De Simone)