WASHINGTON. – Il Fondo monetario internazionale lancia un nuovo monito all’Italia ed esprime “forti riserve” sulla riforma fiscale che si vuole mettere in atto. In più esistono venti contrari globali che continuano a soffiare e a pesare sulla crescita dell’area euro avverte Mario Draghi tornando a suonare un campanello d’allarme sui rischi legati a un rallentamento generale dell’economia globale e a fattori di enorme incertezza come la Brexit, i debiti pubblici troppo elevati di alcuni Paesi Ue, il pericolo di una guerra dei dazi. Minacce che vanno contrastate, ammonisce il presidente della Bce, accelerando sulla strada delle riforme strutturali e, dove serve, su quella del consolidamento dei conti pubblici.

Draghi è a Washington, dove partecipa agli Spring Meetings del Fmi appunto, ai quali sono presenti anche il ministro dell’economia Giovanni Tria e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e dove, dopo qualche anno, il nostro Paese torna al centro dell’attenzione. Ma se l’istituto di Washington lancia il nuovo monito il presidente della Bce non parla direttamente di Italia. Nel discorso depositato all’Imfc, il braccio esecutivo del Fondo, il banchiere centrale europeo ricorda come l’economia di Eurolandia “è cresciuta a una velocità più lenta nel 2018, dopo un anno precedente robusto”.

Poi lancia un chiaro segnale alle capitali dei Paesi europei che devono accelerare “sostanzialmente” l’attuazione delle riforme per rafforzare le proprie economie e a quelle che non hanno ancora i conti del tutto a posto: “I paesi in cui il debito è elevato devono continuare a ricostituire” accantonamenti di bilancio”, spiega. Draghi punta poi il dito sulla minaccia crescente costituita dal protezionismo e dalla preoccupante escalation delle tensioni commerciali. Non solo quelle tra Usa e Cina, ma anche tra Stati Uniti ed Europa, con Bruxelles e Washington alle prese con difficili negoziati per evitare una guerra dei dazi dalle conseguenze imprevedibili per l’economia su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Queste minacce, afferma Draghi, “hanno aumentato le turbolenze esterne sull’area euro”: per questo il suo appello è quello di una cooperazione multilaterale sempre più necessaria per mitigare i rischi di seri problemi per l’economia globale e la stabilità finanziaria. “Preservare” scambi commerciali aperti – aggiunge il presidente della Bce – fondamentale per rafforzare il potenziale di crescita dell’economia globale”.

Per quel che riguarda la Brexit infine Draghi invita il settore finanziario a continuare a prepararsi per tutti gli scenari possibili, anche quello di una ”Brexit disordinata”. Dunque, nessun riferimento specifico al nostro Paese, mentre torna a farlo Poul Thomsen, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, ribadendo come l’Italia insieme alla Germania è lo stato della Ue caratterizzato da un rallentamento più accentuato.

Ma è ancora una volta la situazione dei conti italiani ad alimentare anche all’interno del Fondo monetario internazionale le maggiori preoccupazioni: “La sfida più immediata per l’Italia è l’elevato debito e il limitato spazio sul fronte del bilancio”. Ecco perché il Fondo torna a chiedere “misure credibili” e ad esprimere “forti riserve” su parte della riforme delle tasse messa in campo dal governo italiano. “Attendiamo comunque i dettagli”, ha detto Thomsen, per il quale se le misure dell’esecutivo giallo-verde avranno credibilità non avranno ripercussioni negative sulla crescita.

L’importante – è l’invito che arriva dall’Fmi – consiste nel non fare passi indietro sulla riforma delle pensioni e in generale sulla via delle riforme strutturali. Sul fronte della sostenibilità del sistema bancario il Fondo parla invece di progressi compiuti da Roma nel ridurre i crediti deteriorati, i cosiddetti non performing loan degli istituti di credito. In alcuni casi serve però – aggiunge Thomsen – “ridurre nel lungo termine l’esposizione al debito sovrano, una delle sfide più importanti per le banche italiane.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)