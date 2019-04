(ANSA) – ROMA, 12 APR – Straordinaria rimonta di Francesco Molinari ad Augusta. Nel secondo round dell’ottantatreesima edizione del Masters Tournament l’azzurro, con 137 (-7) colpi, ha guadagnato la vetta provvisoria della classifica (era undicesimo dopo la manche d’apertura) condivisa con l’australiano Jason Day e l’americano Brooks Koepka. Prova bogey free da parte del “re” della Ryder Cup di Parigi, protagonista di un parziale super (il migliore fin qui della giornata insieme a quello del britannico Matthew Fitzpatrick) chiuso in 67 (-5) e sottolineato da cinque birdie, uno dei quali (quello alla buca 12) arrivato nella zona più “calda” dell’Augusta National, l’Amen Corner. In Georgia, nel primo major 2019, Chicco Molinari sogna la “Green Jacket”. Ma il piemontese può già entrare nella storia. Dovesse infatti chiudere il secondo giro – ancora in corso – al comando del leaderbord (seppur insieme ad altri concorrenti), diventerebbe il primo giocatore italiano a realizzare quest’impresa nel torneo più importante del golf.